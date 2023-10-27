Над северной частью Ростова-на-Дону прогремели взрывы

10:20 24 октября Киев, Украина

24 октября в Ростове-на-Дону прогремели взрывы, были активированы системы противовоздушной обороны.

Эту информацию распространили местные Telegram-каналы, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сообщается, что два взрыва прогремели над северной частью города.

По данным, полученным из социальных сетей, системы противовоздушной обороны, вероятно, были активированы в ответ на предполагаемый налет беспилотных аппаратов, которые, как утверждают, могли направляться в сторону местного нефтехранилища.