Национальный флаг Беларуси могут признать нацистской символикой

21:10 21 июня Киев, Украина

Министерство внутренних дел Беларуси предложило включить национальный флаг (бело-красно-белый флаг) и патриотический лозунг-девиз "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и атрибутики.

Об этом сообщает Союз журналистов Беларуси, 21 июня.

В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".



В документе якобы содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.



Их использование приписывается нынешними властями коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.



По данным местных СМИ, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".