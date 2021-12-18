Начался второй тур президентских выборов в Польше

11:55 12 Июль Киев, Украина

В Польше стартовал второй тур президентских выборов. Сегодня, 12 июля, с 08:00 началось голосование в более чем 27 тысяч избирательных участках. Работа участков для голосования продлится до 22:00.

Проголосовать могут около 30 миллионов поляков, из которых 520 тысяч – за границей. Они должны поставить знак Х напротив фамилии одного из двух кандидатов – действующего польского лидера Анджея Дуды или оппозиционного кандидата от Гражданской платформы и мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Предварительные итоги голосования на основании экзитполов станут известны сразу же после закрытия избирательных участков. Официальные итоги Государственная избирательная комиссия объявит в течение 48 часов

фото: на избирательных участках в Польше соблюдаются карантинные меры

На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избирательных комиссий, регистрирующих граждан, должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Более 200 тысяч их сотрудников обеспечены защитными масками и перчатками. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м свободной площади.

Все граждане, находящиеся в помещении участка, должны закрывать рот и нос маской или платком. В момент проверки документов маску можно буквально на секунду снять. На входах установлены средства для дезинфекции рук. Избирком просит людей приносить свои авторучки, а также бутылку воды на случай длительного ожидания возможности проголосовать.

Как известно, 28 июня Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

Перед вторым туром последние соцопросы показали, что Тшасковский опережает Дуду на 2%.