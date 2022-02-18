Начало войны между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах

Недолго длился относительный мир на многострадальной карабахской земле. Вражда за спорную территорию Нагорного Карабаха все еще жива. И вот все повторилось вновь. Сегодня Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале полномасштабного военного вторжения на территорию Армении.
Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.
В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.
Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.
В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.
Чиновник добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".
Напомним, что ранее президент Азербайджана заявил, что Армения готовится к новой большой войне. Бои в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе являются следствием провокации Еревана, отметил Ильхам Алиев.
Также сообщалось, что в августе Азербайджан и Турция провели масштабные военные учения. В маневрах были задействованы бронетехника, артиллерийские установки и минометы, военная авиация и средства ПВО армий двух стран.
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