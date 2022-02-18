Начало войны между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах

10:34 27 Сентябрь Киев, Украина

Недолго длился относительный мир на многострадальной карабахской земле. Вражда за спорную территорию Нагорного Карабаха все еще жива. И вот все повторилось вновь. Сегодня Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале полномасштабного военного вторжения на территорию Армении.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

"Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил глава Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.

В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Чиновник добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".

Напомним, что ранее президент Азербайджана заявил, что Армения готовится к новой большой войне. Бои в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе являются следствием провокации Еревана, отметил Ильхам Алиев.

Также сообщалось, что в августе Азербайджан и Турция провели масштабные военные учения. В маневрах были задействованы бронетехника, артиллерийские установки и минометы, военная авиация и средства ПВО армий двух стран.