Началась встреча представителей непризнанной республики Карабах с властями Азербайджана

11:52 21 сентября Киев, Украина

В Евлахе в Азербайджане в четверг, 21 сентября, начинается встреча представителей непризнанной республики в Нагорном Карабахе с властями Азербайджана.

Об этом сообщает azertag.az.



Так, представители непризнанной республики в сопровождении российских миротворцев прибыли в Евлах для встречи с ответственным за связи с

армянскими жителями, проживающими в Нагорном Карабахе.

По данным азербайджанских СМИ, встречу возглавил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамин Мамедов. Армян Нагорного Карабаха представляет Давид Мелкумян.



По состоянию на 11-ю по Киеву появились первые фото встречи.