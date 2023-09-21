Началась встреча представителей непризнанной республики Карабах с властями Азербайджана

В Евлахе в Азербайджане в четверг, 21 сентября, начинается встреча представителей непризнанной республики в Нагорном Карабахе с властями Азербайджана.
Об этом сообщает azertag.az.
Так, представители непризнанной республики в сопровождении российских миротворцев прибыли в Евлах для встречи с ответственным за связи с
Так, представители непризнанной республики в сопровождении российских миротворцев прибыли в Евлах для встречи с ответственным за связи с
армянскими жителями, проживающими в Нагорном Карабахе.
По данным азербайджанских СМИ, встречу возглавил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамин Мамедов. Армян Нагорного Карабаха представляет Давид Мелкумян.
По состоянию на 11-ю по Киеву появились первые фото встречи.
Что известно об операции Азербайджана в Карабахе
Азербайджан 19 сентября заявил о начале антитеррористических мер локального характера в Нагорном Карабахе. Для эвакуации населения из опасной зоны создали гуманитарные коридоры и пункты приёма, заявили в минобороны страны.
При этом МО Армении информировало, что ситуация на границах относительно стабильная. Премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и говорил, что Азербайджан проводит этническую чистку.
В Минздраве Нагорного Карабаха заявили, что в результате операции Азербайджана 19 сентября погибли пять человек . Также 80 человек находятся в медучреждении, среди них 15 гражданских.
20 сентября в Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с 13:00 по местному времени.
Азербайджан 19 сентября заявил о начале антитеррористических мер локального характера в Нагорном Карабахе. Для эвакуации населения из опасной зоны создали гуманитарные коридоры и пункты приёма, заявили в минобороны страны.
При этом МО Армении информировало, что ситуация на границах относительно стабильная. Премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и говорил, что Азербайджан проводит этническую чистку.
В Минздраве Нагорного Карабаха заявили, что в результате операции Азербайджана 19 сентября погибли пять человек . Также 80 человек находятся в медучреждении, среди них 15 гражданских.
20 сентября в Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с 13:00 по местному времени.
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