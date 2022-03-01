Началась встреча Меркель с Тихановской

Трехдневный визит лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской в Берлин начался со встречи, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом сообщает Telegram-канал белорусского политика "Пул первой".
Напомним, накануне Тихановская прибыла с трехдневным визитом в Берлин.
Ранее сообщалось, что Тихановская в рамках визита также встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в среду, 7 октября.
Ранее сообщалось, что Тихановская в рамках визита также встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в среду, 7 октября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии