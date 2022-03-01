Началась встреча Меркель с Тихановской

16:25 06 Октябрь Киев, Украина

Трехдневный визит лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской в Берлин начался со встречи, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Об этом сообщает Telegram-канал белорусского политика "Пул первой".

"Светлана Тихановская начала встречу с Ангелой Меркель. На повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси. Итоги появятся на этом канале сразу после встречи", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Тихановская прибыла с трехдневным визитом в Берлин.



Ранее сообщалось, что Тихановская в рамках визита также встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в среду, 7 октября.