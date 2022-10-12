Началась встреча Контактной группы Рамштайн-6

12 октября в Бельгии началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-6) под эгидой США.
Об этом во вступительном слове заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Он отметил, что последние обстрелы россией украинских территорий лишь усилили решимость украинского народа и еще больше объединили страны из разных регионов мира.
Остин также отметил прогресс Украины по освобождению своих территорий.
Он добавил, что Контактная группа продолжит усиливать оборонные возможности Украины, помогать в удовлетворении текущих потребностей, а также в долгосрочной перспективе.
Министр обороны США вновь отметил, что члены Контактной группы собрались сегодня вместе, будучи "едиными в нашей общей приверженности помочь Украине защитить свой суверенитет, территорию и свой народ от российского несправедливого и неспровоцированного нападения".
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