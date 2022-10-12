Началась встреча Контактной группы Рамштайн-6

17:43 12 октября Киев, Украина

12 октября в Бельгии началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-6) под эгидой США.



Об этом во вступительном слове заявил глава Пентагона Ллойд Остин.



Он отметил, что последние обстрелы россией украинских территорий лишь усилили решимость украинского народа и еще больше объединили страны из разных регионов мира.



Остин также отметил прогресс Украины по освобождению своих территорий.

"Мы встречались в сентябре и видели, что Украина на поле боя достигла значительного прогресса. И, не смотря на новую атаку путина, украинские вооруженные силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но контактная группа обеспечивает им помощь, а постоянство поддержки – жизненно важно", - подчеркнул глава Контактной группы.



Он добавил, что Контактная группа продолжит усиливать оборонные возможности Украины, помогать в удовлетворении текущих потребностей, а также в долгосрочной перспективе.

"Последнее нападение россии только углубило решимость украинского народа и еще более объединил страны доброй воли из каждого региона на земле. Мы собрались сегодня вновь, чтобы поддержать права Украины защищать себя. Наша цель еще только более укрепилась", - убежден Остин.

Министр обороны США вновь отметил, что члены Контактной группы собрались сегодня вместе, будучи "едиными в нашей общей приверженности помочь Украине защитить свой суверенитет, территорию и свой народ от российского несправедливого и неспровоцированного нападения".