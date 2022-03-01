Начал свою работу международный волонтерский проект "Нюрнберг-2022"

13:03 01 Март Киев, Украина

Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг-2022".

Проект собирает и публикует все ужасы войны и преступления Путина против мирного населения Украины.



Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.



Проект только стартовал и наполняется информацией.



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