Начал свою работу международный волонтерский проект "Нюрнберг-2022"

Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг-2022".
Проект собирает и публикует все ужасы войны и преступления Путина против мирного населения Украины.
Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.
Проект только стартовал и наполняется информацией.
Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.
Проект только стартовал и наполняется информацией.
Осторожно! 18+
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