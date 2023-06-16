Нацассамблея Франции поддержала увеличение расходов на оборону

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) поддержала увеличение оборонных расходов на 413 млрд. евро на 2024-2030 годы. Теперь этот проект должен рассмотреть Сенат.
Средства предназначены для модернизации вооруженных сил, сообщает BFM.
Оборонный бюджет поддержан 408 голосами против 87.
Отмечается, что 56 млрд евро планируется потратить на: ядерное сдерживание, 98 млрд - на оплату труда военных, 65 млрд - на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд - на пополнение запасов боеприпасов, 10 миллиардов евро на инновации; 6 миллиардов евро на космические программы, а также около 30 млрд – на покрытие инфляции.
К этому прилагается почти полное обновление флота ВМС Франции с новым авианосцем во главе. Военно-воздушные силы будут продолжать свою модернизацию для 42 боевых самолетов Rafale, которая продлится до 2032 года.
Приоритетом остается модернизация ВВС с помощью совместной боевой программы Scorpion, состоящей из бронетехники Serval, Griffon, Jaguar и Leclerc. В поправке к законопроекту правительство планирует к 2030 году иметь в составе 238 Jaguar против 200 запланированных ранее и 1437 бронированных машин Griffon против 1345 года.
Кроме того, Франция планирует увеличить расходы на личный состав и достичь штата в 355 тысяч человек уже к 2030 году (из них 275 тысяч военных и 80 тысяч резервистов). Минобороны Франции намерено до 2035 года построить армию из "одного резервиста на двух имеющихся солдат".
Средства предназначены для модернизации вооруженных сил, сообщает BFM.
Оборонный бюджет поддержан 408 голосами против 87.
Отмечается, что 56 млрд евро планируется потратить на: ядерное сдерживание, 98 млрд - на оплату труда военных, 65 млрд - на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд - на пополнение запасов боеприпасов, 10 миллиардов евро на инновации; 6 миллиардов евро на космические программы, а также около 30 млрд – на покрытие инфляции.
К этому прилагается почти полное обновление флота ВМС Франции с новым авианосцем во главе. Военно-воздушные силы будут продолжать свою модернизацию для 42 боевых самолетов Rafale, которая продлится до 2032 года.
Приоритетом остается модернизация ВВС с помощью совместной боевой программы Scorpion, состоящей из бронетехники Serval, Griffon, Jaguar и Leclerc. В поправке к законопроекту правительство планирует к 2030 году иметь в составе 238 Jaguar против 200 запланированных ранее и 1437 бронированных машин Griffon против 1345 года.
Кроме того, Франция планирует увеличить расходы на личный состав и достичь штата в 355 тысяч человек уже к 2030 году (из них 275 тысяч военных и 80 тысяч резервистов). Минобороны Франции намерено до 2035 года построить армию из "одного резервиста на двух имеющихся солдат".
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