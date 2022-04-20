Набиуллина и дочери путина попали в санкционные списки Канады

11:41 20 апреля Киев, Украина

Правительство Канады ввело санкци против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и ещё 13 россиян в рамках нового пакета ограничений.





Помимо Набиуллиной



В санкционный список также вошли предполагаемые дочери Владимира Путина — глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и совладелица компании Nomenko, эндокринолог Мария Воронцова, а также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова — Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. МИД страны напомнил - канадским резидентам и гражданам запрещено совершать любые сделки и предоставлять финансовые услуги этим лицам.Помимо Набиуллиной санкции коснулись совладельцев Альфа-банка Петра Авена и Михаила Фридмана, экс-совладельца банка Германа Хана, председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко, экс-совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, бывшего зампреда ЦБ Александра Торшина, президента группы компаний «Арети» Игоря Макарова, музыканта Сергея Ролдугина и экс-председателя совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александра Пономаренко.В санкционный список также вошли предполагаемые дочери Владимира Путина — глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и совладелица компании Nomenko, эндокринолог Мария Воронцова, а также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова — Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.



В своём решении власти Канады ссылаются на результаты расследования миссии ОБСЕ, которая обнаружила доказательства военных преступлений в Украине. «Канада также продолжит принимать дальнейшие меры в ответ на зверства, совершенные российским руководством, включая неустанное преследование виновных», — говорится в решении.