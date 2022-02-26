На заявление Байдена о санкциях глава Росскомоса ответил в стиле Путина

После того, как президент США Джо Байден выступил с предложением санкций, которые напрямую коснутся космических программ России, генеральный директор Росскомоса Дмитрий Рогозин в путинской манере пригрозил США «сбросить» на них МКС.

Раскритиковав санкционные меры, Рогозин заявил, что Россия способна обойтись своими силами во всех отраслях, которые будут затронуты санкциями. А вот без российского управления, которое производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС", МКС не обойдется.

Используя вульгарную лексику, Рогозин через Твиттер задал угрожающий вопрос: кто в случае санкций спасёт МКС от «схода с орбиты и падения на США»?

С ответом на вопрос Рогозина не замедлил Илон Маск: «Space X».