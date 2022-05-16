На заводе Renault в россии будут собирать «Москвичи»

09:36 16 мая Киев, Украина





Накануне состоялось соответствующее подписание соглашений. В результате, 100% акций ЗАО «Рено



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе возобновится производства автомобилей под брендом «Москвич». По его словам, Москва сохранит большую часть коллектива завода «Рено» после ухода собственника. Российские активы французской группы Renault переходят в государственную собственность, заявили в Минпромторге россии.Накануне состоялось соответствующее подписание соглашений. В результате, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции «АвтоВАЗа» сохранит госкорпорация «Ростех».Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе возобновится производства автомобилей под брендом «Москвич». По его словам, Москва сохранит большую часть коллектива завода «Рено» после ухода собственника.

«Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — отметил Собянин.

На заводе "Рено", который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом "Москвич", сообщил Собянин.

Россияне, добро пожаловать назад в СССР.