11:56 22 августа Киев, Украина

После проливных дождей на юго-западе Польши местами подтоплены дороги и жилые дома.

Об этом сообщает RMF24.



Обильные ливни прошли в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах.



Особенно пострадала коммуна Марциновице в Нижнесилезском воеводстве, где за короткое время выпало 100 литров воды на квадратный метр. Подтоплены около сотни домов, дороги и поля, некоторым людям пришлось эвакуироваться из своих домов. Один из мостов полностью разрушен.



В Опольском и Силезском воеводствах спасатели совершили по 300 выездов, помогая откачивать воду и защищать дома от затопления.