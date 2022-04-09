На юге Японии более 120 тыс. человек будут эвакуированы из-за ливней и оползней

Обильные ливни, которые обрушились на южные префектуры Японии, послужили причиной эвакуации почти 120 000 местных жителей.
Об этом сообщает Reuters.
Несколько дней назад смертоносные оползни обрушились на приморский город Атами к юго-западу от Токио.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о дожде в трех префектурах острова Кюсю, что побудило некоторые местные органы власти приказать жителям эвакуироваться.
Неделю назад на курортный город Атами обрушились сильные дожди, вызвавшие оползни, в результате которых погибли не менее девяти человек, 20 пропали без вести.
Об этом сообщает Reuters.
Несколько дней назад смертоносные оползни обрушились на приморский город Атами к юго-западу от Токио.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о дожде в трех префектурах острова Кюсю, что побудило некоторые местные органы власти приказать жителям эвакуироваться.
Неделю назад на курортный город Атами обрушились сильные дожди, вызвавшие оползни, в результате которых погибли не менее девяти человек, 20 пропали без вести.
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