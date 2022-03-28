На юге Нигерии выясняют причины загадочной смерти 15 человек

На юге Нигерии эпидемиологи зафиксировали смерть 15 молодых людей в возрасте до 25 лет. Предположительно, причиной их смерти могла стать геморрагическая лихорадка.
Об этом сообщило местное издание Vanguard.
Отмечается, что среди умерших молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.
Отмечается, что среди умерших молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.
Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Они подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.
Геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относится лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.
Геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относится лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.
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