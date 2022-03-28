На юге Нигерии выясняют причины загадочной смерти 15 человек

16:02 02 ноября Киев, Украина

На юге Нигерии эпидемиологи зафиксировали смерть 15 молодых людей в возрасте до 25 лет. Предположительно, причиной их смерти могла стать геморрагическая лихорадка.

Об этом сообщило местное издание Vanguard.



Отмечается, что среди умерших молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.

"Правительство штата Дельта получило информацию о якобы загадочных случаях смерти в общинах Уте Окпу и Идумеса. Губернатор Ифеани Окова поручил Министерству здравоохранения штата немедленно расследовать эти случаи смерти, определить их причину или причины и принять меры по сдерживанию (заболевания)", – цитирует издание уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Они подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.



Геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относится лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.