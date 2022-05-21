На юге Франции пылают лесные пожары. К тушению привлекли сотни пожарных

12:36 17 августа Киев, Украина

Как сообщило сегодня, 17 августа, агентство Reuters, обширные лесные пожары охватили южные районы Франции, вплотную приблизившись к французской Ривьере. По заявлению главы МВД Жерара Дарманена, в районе Вар на юге Франции с вспыхнувшими лесными пожарами борются сотни пожарных.

Прежде южной Франции удавалось избегать крупных пожаров, несмотря на сильную жару в большей части Средиземноморского региона.

По словам Дарманена, для защиты жителей района привлекли 650 пожарных. Также в операции по локализации огня задействованы несколько специализированных самолетов.

"Погодные условия крайне неблагоприятные", - написал Дарманен в Twitter.

Локализировать огонь пытаются несколько специализированных самолетов, однако жара способствует распространению огня.

Отметим, что огонь вспыхнул около села Гонфарон, примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных жителей призвали держаться подальше от очага возгорания.

Напомним, что ранее под Иерусалимом вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил растения на территории 17 тыс. кв. км. Возгорание локализовали, однако еще не взяли под полный контроль.