На юге Афганистана при взрыве автобуса погибли от 16 до 25 человек

В результате террористического нападения на автобус в пригороде Шахр-э-Сафа, на юге Афганистана, погибли минимум 16 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник в понедельник, 10 мая.
Автобус подорвался на придорожной мине в провинции Забуль на юге страны. Уточняется, что взрыв прогремел в округе Шахр-э-Сафа.
По данным другого источника, в автобусе находились 25 человек. Все они могли погибнуть. Официального заявления об инциденте на данный момент нет.
Автобус подорвался на придорожной мине в провинции Забуль на юге страны. Уточняется, что взрыв прогремел в округе Шахр-э-Сафа.
По данным другого источника, в автобусе находились 25 человек. Все они могли погибнуть. Официального заявления об инциденте на данный момент нет.
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