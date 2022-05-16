На японской АЭС заработал новый энергоблок, способный выдержать прямое падение самолета

09:26 16 декабря Киев, Украина

Япония заявляла о намерениях отказаться от "мирного атома", несмотря на это был запущен новый защищенный энергоблок на АЭС "Сэндай".

Первый в стране атомный реактор, который максимально защищен от терактов и стихийных бедствий, 15 декабря приступил к выработке электроэнергии в штатном режиме.



Усиленный энергоблок мощностью 890 МВт, находящийся на АЭС "Сэндай" на юго-западе Японии, способен выдержать прямое падение тяжелого пассажирского самолета, захваченного террористами. Реактор также оснащен устройствами, описание которых держится в секрете, применяемыми на случай атаки диверсантов. Кроме того, он обладает повышенной защищенностью систем на случай стихийных бедствий, благодаря чему его работа ни при каких обстоятельствах не должна привести к выбросам радиоактивных веществ в окружающую среду.



Также сообщается, что система управления реактора имеет устройства, которые будут применятся в случае захвата станции диверсантами. Их содержание и описание держится в секрете.



Такие жесткие требования к нормам безопасности являются вынужденными шагами. Их ввели после аварии на другой атомной электростанции "Фукусима-1". В следствии мощного землетрясения и последующего после него цунами, на станции произошел целый ряд катастрофических событий. В результате этих событий, страна пересмотрела свои планы по использованию ядерной энергии и вектора развития энергетики в целом.