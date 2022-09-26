На выборах в Италии побеждают правоцентристы

08:39 26 сентября Киев, Украина

По итогам обработки более 90% бюллетеней, правоцентристская коалиция набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента Италии.



Туда входят партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" экс-премьера Берлускони и "Мы, умеренные".



Ведущей политической силой должна стать крайне правая партия "Братья Италии", она занимает 26,39% в сенате и 26,44% в палате депутатов. А лидером страны таким образом может стать глава "Братьев Италии" Джорджия Мэлони - первая женщина-премьер в итальянской истории.



Следует отметить, что Мелони и ее «Братья Италии» являются как резкими критиками ЕС, так и страстными сторонниками усиления роли НАТО и занимают проукраинскую позицию в войне с россией, в отличие от своих коллег по коалиции Сальвини и Берлускони, которых называют друзьями путина!

Напомним, первые за более чем столетие осенние общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.