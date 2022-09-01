На выборах в госдуму рф в 2021 году вбросили до 17 миллионов голосов - расследование

10:17 12 августа Киев, Украина

На выборах в госдуму рф 2021 года у россиян не было возможности наблюдать за выборами по видеотрансляции (доступ к ней остался только у партий, кандидатов и самих избиркомов). В распоряжении «Медузы» оказалось больше миллиона часов записей с камер, установленных в помещениях более девяти тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах.

Кадры, которые оказались в распоряжении у журналистов проанализировала группа независимых наблюдателей при помощи искусственного интеллекта. Как отмечает издание, эта программа не умеет идентифицировать избирателей или определять, за кого те отдали свой голос, но может посчитать количество людей, проголосовавших на участке.



Анализ архива с записями голосования на 9 тысячах участков в 19 регионах показал, что вместо заявленных ЦИКом 3,2 миллиона человек, якобы проголосовавших на 3505 участках, бюллетени опустили в урны только чуть больше 2 миллионов избирателей.



Таким образом, треть голосов была сфальсифицирована.

«Если предположить, что такая же закономерность верна и для общего числа проголосовавших на выборах, то можно говорить о вбросе уже 17,1 миллиона голосов», - отмечает «Медуза».

Что примечательно, именно эти депутаты, которых попросту никто не выбирал, ратифицировали соглашение о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между россией и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Документ стал одним из формальных (хотя противоречащих даже российским законам) обоснований для вторжения в Украину.