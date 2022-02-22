На восток Индии обрушился очередной циклон

21:01 26 Май Киев, Украина

Не успела Индия восстановиться после мощнейшего по силе разрушения циклона Тауктае, как на восток страны обрушился циклон Яас.

Об этом в среду, 26 мая, сообщает AFP.



Отмечается, что через неделю после того, как циклон Тауктае унес по меньшей мере 155 жизней на западе Индии, циклон Яас заставил эвакуировать более 1,5 миллиона человек в восточных штатах Западная Бенгалия и Одиша.



Местные чиновники сообщили, что два человека погибли из-за волн, еще один - когда непогода разрушила его дом.



Циклон сопровождал резкий дождь и ветер скоростью до 155 км/час, что эквивалентно урагану второй категории.



Около 20 000 зданий были повреждены, а более десяти речных островов затоплены, сообщили местные чиновники.



В соседнем Бангладеш один человек погиб вследствие непогоды, там также затоплены тысячи зданий.

Циклон Тауктае принес порывы ветра до 210 км/час, что соответствует уровню урагана категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов IMD.



Тауктае считают самым мощным циклоном, который ударил по штату Гуджарат за последние 20 лет.