На восток Индии обрушился очередной циклон

Не успела Индия восстановиться после мощнейшего по силе разрушения циклона Тауктае, как на восток страны обрушился циклон Яас.
Об этом в среду, 26 мая, сообщает AFP.
Отмечается, что через неделю после того, как циклон Тауктае унес по меньшей мере 155 жизней на западе Индии, циклон Яас заставил эвакуировать более 1,5 миллиона человек в восточных штатах Западная Бенгалия и Одиша.
Местные чиновники сообщили, что два человека погибли из-за волн, еще один - когда непогода разрушила его дом.
Циклон сопровождал резкий дождь и ветер скоростью до 155 км/час, что эквивалентно урагану второй категории.
Около 20 000 зданий были повреждены, а более десяти речных островов затоплены, сообщили местные чиновники.
В соседнем Бангладеш один человек погиб вследствие непогоды, там также затоплены тысячи зданий.
Циклон Тауктае принес порывы ветра до 210 км/час, что соответствует уровню урагана категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов IMD.
Тауктае считают самым мощным циклоном, который ударил по штату Гуджарат за последние 20 лет.
Отмечается, что через неделю после того, как циклон Тауктае унес по меньшей мере 155 жизней на западе Индии, циклон Яас заставил эвакуировать более 1,5 миллиона человек в восточных штатах Западная Бенгалия и Одиша.
Местные чиновники сообщили, что два человека погибли из-за волн, еще один - когда непогода разрушила его дом.
Циклон сопровождал резкий дождь и ветер скоростью до 155 км/час, что эквивалентно урагану второй категории.
Около 20 000 зданий были повреждены, а более десяти речных островов затоплены, сообщили местные чиновники.
В соседнем Бангладеш один человек погиб вследствие непогоды, там также затоплены тысячи зданий.
Циклон Тауктае принес порывы ветра до 210 км/час, что соответствует уровню урагана категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов IMD.
Тауктае считают самым мощным циклоном, который ударил по штату Гуджарат за последние 20 лет.
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