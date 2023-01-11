На вокзале в Париже неизвестный ранил ножом шесть человек

В Париже на международном железнодорожном вокзале Gare du Nord утром 11 января мужчина без документов напал с ножом на шесть человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
BBC сообщает, что нападение произошло в 06:42 (05:42 GMT) — в течение одной минуты все шесть человек получили ранения. Нападавшего удалось остановить.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что двое полицейских, которые не были при исполнении, остановили мужчину. Подозреваемый нападавший получил три ранения и был доставлен в больницу. Полиция пока не называет имя мужчины, потому что у него не было документов при себе.
Также министр добавил, что среди пострадавших один офицер французской пограничной полиции. Власти пытаются установить, был ли мотив нападения, в то же время дело взяли под контроль криминалисты, сказал Дарманин.
Северный железнодорожный вокзал Парижа – один из самых загруженных международных железнодорожных вокзалов в Европе – около 700 000 путешественников в день. Инцидент вызвал значительные задержки поездов на станции.
BBC сообщает, что нападение произошло в 06:42 (05:42 GMT) — в течение одной минуты все шесть человек получили ранения. Нападавшего удалось остановить.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что двое полицейских, которые не были при исполнении, остановили мужчину. Подозреваемый нападавший получил три ранения и был доставлен в больницу. Полиция пока не называет имя мужчины, потому что у него не было документов при себе.
Также министр добавил, что среди пострадавших один офицер французской пограничной полиции. Власти пытаются установить, был ли мотив нападения, в то же время дело взяли под контроль криминалисты, сказал Дарманин.
Северный железнодорожный вокзал Парижа – один из самых загруженных международных железнодорожных вокзалов в Европе – около 700 000 путешественников в день. Инцидент вызвал значительные задержки поездов на станции.
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