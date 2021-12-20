На Великобританию обрушился шторм Арвен. Есть жертвы и разрушения. Видео

12:06 28 Ноябрь Киев, Украина

Как остров, который находится в зоне ветров, Великобритания не однократно сталкивалась с штормами. Но вчера на большую часть острова обрушился жестокий и разрушительный шторм Арвен. Кроме многочисленных разрушений, есть и человеческие жертвы. На сегодня известно о трех погибших.

Из-за разрушительного ветра, скорость которого составляла 44 м/с, по всему королевству был объявлен наивысший уровень опасности. Почти 112 тысяч жителей северных районов Англии остались без электроснабжения.

Во время шторма погибли трое мужчин. Одного мужчину в графстве Камбрия придавило упавшее дерево, от полученных травм он скончался. В Северной Ирландии и шотландском округе Абердиншир тоже погибли двое мужчин, которые находились в автомобилях. Поваленные ветром деревья буквально раздавили авто.

Последовавший за штормом снегопад нарушил движение транспорта по занесенным снегом дорогам. В огромных пробках стояли сотни авто, а на железной дороге нарушен график движения поездов.