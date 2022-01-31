На утро 12 мая жертвами конфликта Израиля и Палестины стали более 200 израильтян

11:18 12 Май Киев, Украина

Больницы в центре и на юге Израиля приняли более 200 человек, нуждающихся в медицинской помощи. Люди обращались с травмами, полученными в результате ракетного обстрела из сектора Газа.

Об этом сообщает Haaretz.



Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.



В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.



В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.



В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.



Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.