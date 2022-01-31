На утро 12 мая жертвами конфликта Израиля и Палестины стали более 200 израильтян

Больницы в центре и на юге Израиля приняли более 200 человек, нуждающихся в медицинской помощи. Люди обращались с травмами, полученными в результате ракетного обстрела из сектора Газа.
Об этом сообщает Haaretz.
Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.
В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.
В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.
В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.
Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.
Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.
В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.
В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.
В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.
Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.
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