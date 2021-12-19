На Тихановскую завели уголовное дело за "подготовку теракта"

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской, по подозрению в подготовке террористического акта.
Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.
Согласно данным правоохранителей, организаторы собирались обвинить в опасных действиях существующую власть. В прокуратуре считают, что данное уголовное дело показывает готовность оппозиционных сил на любые действия для дестабилизации ситуации в стране.
Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
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