На Тихановскую завели уголовное дело за "подготовку теракта"

18:14 29 Март Киев, Украина

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской, по подозрению в подготовке террористического акта.

Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - сообщил генпрокурор.

Согласно данным правоохранителей, организаторы собирались обвинить в опасных действиях существующую власть. В прокуратуре считают, что данное уголовное дело показывает готовность оппозиционных сил на любые действия для дестабилизации ситуации в стране.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.