На территории Польши поймали русского и белорусского шпионов

В Польше задержан гражданин Российской Федерации и гражданин Беларуси, которые занимались шпионской деятельностью на территории страны.
Об этом сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарин.
Служба военной контрразведки Польши установила личности подозреваемых, а задержала их военная полиция.
Служба военной контрразведки Польши установила личности подозреваемых, а задержала их военная полиция.
Спикер добавил, что мужчин подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.
Расследование на основе материалов Службы военной контрразведки было инициировано Окружной прокуратурой в Варшаве.
Напомним, 23 марта Польша объявила о выдворении 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже.
Министерство иностранных дел России объявило в ответ персонами нон грата 45 польских дипломатов.
Напомним, 23 марта Польша объявила о выдворении 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже.
Министерство иностранных дел России объявило в ответ персонами нон грата 45 польских дипломатов.
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