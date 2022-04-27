На территории Польши поймали русского и белорусского шпионов

11:22 27 апреля Киев, Украина

В Польше задержан гражданин Российской Федерации и гражданин Беларуси, которые занимались шпионской деятельностью на территории страны.

Об этом сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарин.



Служба военной контрразведки Польши установила личности подозреваемых, а задержала их военная полиция.

"Они оба заслушали обвинения, и суд принял решение о временном содержании под стражей на три месяца", - сообщил Жарин.

Спикер добавил, что мужчин подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.

"Россиянин и белорус, действуя от имени российской разведки против Польши, вели деятельность, направленную на выявление функционирования Вооруженных сил Польши, в том числе присутствия армии в польско-белорусской приграничной зоне", – отметил Жарин.

Расследование на основе материалов Службы военной контрразведки было инициировано Окружной прокуратурой в Варшаве.



Напомним, 23 марта Польша объявила о выдворении 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже.



Министерство иностранных дел России объявило в ответ персонами нон грата 45 польских дипломатов.