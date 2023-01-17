На теннисном турнире Australian Open запретили флаги рф и беларуси

Организаторы первого теннисного грандслема сезона – Australian Open – запретили флаги россии и беларуси на турнире. О решении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) сообщает Reuters.
В первом раунде мейджора в Мельбурне во время ряда матчей на трибунах присутствовали российские флаги. В частности, с символикой россии на игру между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой пришла группа людей, среди которых у одного зрителя была футболка с изображением президента рф владимира путина.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов "немедленно применить политику "нейтрального флага".
Сама Байндль сказала, что была "удивлена" этой ситуацией, и назвала ее "очень странной историей".
В первом раунде мейджора в Мельбурне во время ряда матчей на трибунах присутствовали российские флаги. В частности, с символикой россии на игру между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой пришла группа людей, среди которых у одного зрителя была футболка с изображением президента рф владимира путина.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов "немедленно применить политику "нейтрального флага".
Сама Байндль сказала, что была "удивлена" этой ситуацией, и назвала ее "очень странной историей".
Как на жалобы со стороны Украины отреагировали на турнире
Tennis Australia ввела бан на использование российских и белорусских флагов на территории турнира, ранее распространявшегося только на теннисистов из этих стран: они могут участвовать, но в нейтральном статусе.
Tennis Australia ввела бан на использование российских и белорусских флагов на территории турнира, ранее распространявшегося только на теннисистов из этих стран: они могут участвовать, но в нейтральном статусе.
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