На теннисном турнире Australian Open запретили флаги рф и беларуси

10:09 17 января Киев, Украина





В первом раунде мейджора в Мельбурне во время ряда матчей на трибунах присутствовали российские флаги. В частности, с символикой россии на игру между украинкой Екатериной Байндль и



Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов "немедленно применить политику "нейтрального флага".



Сама Байндль сказала, что была "удивлена" этой ситуацией, и назвала ее "очень странной историей". Организаторы первого теннисного грандслема сезона – Australian Open – запретили флаги россии и беларуси на турнире. О решении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) сообщает Reuters.В первом раунде мейджора в Мельбурне во время ряда матчей на трибунах присутствовали российские флаги. В частности, с символикой россии на игру между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой пришла группа людей, среди которых у одного зрителя была футболка с изображением президента рф владимира путина.Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов "немедленно применить политику "нейтрального флага".Сама Байндль сказала, что была "удивлена" этой ситуацией, и назвала ее "очень странной историей".

"Просто пыталась отвлечься от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре, – отреагировала на инцидент украинка. – Делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться".

Как на жалобы со стороны Украины отреагировали на турнире

Tennis Australia ввела бан на использование российских и белорусских флагов на территории турнира, ранее распространявшегося только на теннисистов из этих стран: они могут участвовать, но в нейтральном статусе.

"Наша начальная политика заключалась в том, что болельщики могли приносить их с собой, но не могли использовать их для создания конфликта. Произошел инцидент, когда флаг вывесили у корта, – пояснили организаторы. – Запрет вступает в силу немедленно. Мы будем и дальше работать с игроками" и нашими фанами, чтобы обеспечить для них лучшую среду, которая возможна для получения наслаждения от тенниса".