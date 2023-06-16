На свадьбу принца собралась аристократы со всей Европы

06:42 11 июня Киев, Украина

Любая свадебная церемония привлекает к себе внимание, но свадьба принца – это событие, вызывающее особый интерес. Как сообщила Daily Mail, 10 июня в столице Австрии Вене состоялась официальная церемония венчания принца Иоганна-Венцеля Лихтенштейнского и графини Фелиситас фон Хартиг. При этом гражданская церемония сына принцессы Марии и принца Гундакара Лихтенштейнских и дочери графа Лукаса и графини Клаудии фон Хартиг состоялась ранее в апреле в Лихтенштейне.

Отмечается, что на свадьбу приехало все семейство Лихтенштейна, а также принцы из Люксембурга и другие аристократы со всей Европы.

Местом венчания пары стала Servitenkirche, или Римско-католическая церковь Благовещения Божией Матери архиепархии Вены.

О молодой жене известно, что она работает в Министерстве внутренних дел Австрии, жила в Париже и Лиссабоне, изучала право в Вене, Австрия, прежде чем получить степень по истории искусств.

Принц Иоганн-Венцель изучал политику и экономику в Монреале, Канада, затем учился в Королевской военной академии в Сандхерсте в Великобритании.

Княжеский дом Лихтенштейна было основан более 300 лет назад и престол наследуется по мужской линии. И хотя население крохотного государства всего около 39 тысяч человек, княжеская семья очень велика. Только у правящего князя Ганса-Адама II четверо детей и 15 внуков.

Все ныне живущие члены княжеской семьи являются потомками ее основателя, принца Иоганна I, который был принят Наполеоном в Рейнскую конфедерацию в 1806 году, что заложило основу для суверенитета.

Наследник иорданского престола принц Хусейн бин Абдалла II женился на своей возлюбленной Раджве Альсейф через год после помолвки.