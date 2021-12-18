На стадионе в Индии обрушилась трибуна со зрителями

14:26 23 Март Киев, Украина

Во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди на одном из стадионов Индии, обрушилась трибуна со зрителями, обошлось без погибших.

Об этом сообщает TNW.

"Мы подозреваем, что конструкция была слабой и вышла из строя во время турнира по кабадди, проходившего в районе Сурьяпет, города Телангана, что на юге Индии. Точная причина обрушения пока неизвестна", — сообщают в полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в районе 19:00. Правоохранители заявляют, что обошлось без погибших, но около 30 человек получили травмы. От 4 до 5 человек получили тяжелые травмы. Всего сообщается о более 100 пострадавших с переломами, ушибами и другими травмами. Их всех отвезли в местные больницы.

Ка́бадди — популярная командная игра и древнейшая игра в Азии, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек.