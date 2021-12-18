На стадионе в Индии обрушилась трибуна со зрителями

Во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди на одном из стадионов Индии, обрушилась трибуна со зрителями, обошлось без погибших.
Об этом сообщает TNW.
По данным правоохранителей, авария произошла в районе 19:00. Правоохранители заявляют, что обошлось без погибших, но около 30 человек получили травмы. От 4 до 5 человек получили тяжелые травмы. Всего сообщается о более 100 пострадавших с переломами, ушибами и другими травмами. Их всех отвезли в местные больницы.
Ка́бадди — популярная командная игра и древнейшая игра в Азии, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии