На смену пожарам пришли наводнения: очередная стихия обрушилась на Турцию

14:04 12 августа Киев, Украина

Сильные дожди в северных причерноморских провинциях Турции стали причиной масштабных наводнений, затоплены дома, автомобили, разрушены дороги.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Стихия охватила провинции от Бартына до Синопа, началась эвакуация, одна женщина пропала без вести, как минимум пять человек погибли.

В городе Бартын вода затопила большое количество домов и автомобилей. Часть дороги обрушилась, когда бульдозеры пробирались через подтопление, чтобы спасти 20 человек.





Сообщается, что 13 человек получили травмы в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Во многих районах прекратилось электроснабжение. В провинции Синоп эвакуировали государственную больницу.

Большое количество людей было эвакуировано вертолетами. Министерство внутренних дел попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места.