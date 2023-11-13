На Сицилии начал извергаться вулкан Этна

В Италии на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Текущая фаза извержения Этны, которая ограничивается районом вершины вулкана, не влияет на работу Международного аэропорта Катания им. Винченцо Беллини.
Об этом сообщает газета La Sicilia.
Отмечается, что наблюдения специалистов Национального института геофизики и вулканологии свидетельствуют о так называемой пароксизмальной фазе. Издание пишет о взрывах из юго-восточного кратера, 4,5-километрового фонтана лавы и пепла.
Отмечается, что наблюдения специалистов Национального института геофизики и вулканологии свидетельствуют о так называемой пароксизмальной фазе. Издание пишет о взрывах из юго-восточного кратера, 4,5-километрового фонтана лавы и пепла.
С юго-восточного кратера Этны бьет фонтан скамьи. По оценкам Национального института геофизики и вулканологии, обсерватории Этны в
Катания, высота эруптивного столба составляет около 4500 метров над уровнем моря.
La Sicilia newspaper reports that Mount Etna has erupted in Sicily.— W i z a r d S X (@WizardSX0) November 13, 2023
Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology notes that the height of the eruption column from the southeast crater was about 4,500 meters above sea level. pic.twitter.com/FHdoEmLstz
Специалисты отслеживают высокий активный вулкан Европы посредством анализа изображений из сети камер наблюдения.
Извержение сопровождается постоянным повышением уровня "дрожания" Этны, которое сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулканического сооружения и иногда, как это произошло на этот раз, предсказывает подъем, сопровождающийся взрывами, вызванными бурным выбросом газа.
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