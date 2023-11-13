На Сицилии начал извергаться вулкан Этна

10:51 13 ноября Киев, Украина

В Италии на Сицилии началось извержение вулкана Этна . Текущая фаза извержения Этны, которая ограничивается районом вершины вулкана, не влияет на работу Международного аэропорта Катания им. Винченцо Беллини.

Об этом сообщает газета La Sicilia.



Отмечается, что наблюдения специалистов Национального института геофизики и вулканологии свидетельствуют о так называемой пароксизмальной фазе. Издание пишет о взрывах из юго-восточного кратера, 4,5-километрового фонтана лавы и пепла.

"После перелива лавы и усиления подземных толчков наступает эруптивная фаза. На Этне продолжается пароксизмальная активность с юго-восточного кратера с выбросом пепла, падающего на подножие северного склона. Это следует из наблюдений экспертов Национального института геофизики и вулканологии, обсерватории Этны, в Катания за новой фазой извержения”, - пишет издание.

С юго-восточного кратера Этны бьет фонтан скамьи. По оценкам Национального института геофизики и вулканологии, обсерватории Этны в

Катания, высота эруптивного столба составляет около 4500 метров над уровнем моря.

La Sicilia newspaper reports that Mount Etna has erupted in Sicily.



Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology notes that the height of the eruption column from the southeast crater was about 4,500 meters above sea level. pic.twitter.com/FHdoEmLstz — W i z a r d S X (@WizardSX0) November 13, 2023

Специалисты отслеживают высокий активный вулкан Европы посредством анализа изображений из сети камер наблюдения.



Извержение сопровождается постоянным повышением уровня "дрожания" Этны, которое сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулканического сооружения и иногда, как это произошло на этот раз, предсказывает подъем, сопровождающийся взрывами, вызванными бурным выбросом газа.