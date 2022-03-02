На северо-восток Китая обрушился торнадо

18:43 02 Июнь Киев, Украина

В провинции Хэйлунцзян, что на северо-востоке Китая бушевал торнадо , в результате стихии погиб один человек, еще 16 пострадали.

Об этом сообщает Синьхуа.



По данным местных властей, природное явление продолжалось около 30 минут, пострадали четыре поселка.



Сообщается, что торнадо повредил 148 домов и опустошил сельскохозяйственные угодья. Было эвакуировано более 240 местных жителей.

Экономический ущерб оценивается в 5,12 миллиона юаней (около 795 400 долларов США).