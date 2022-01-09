На сегодня ситуация в Казахстане стабилизирована - МВД

11:40 09 Январь Киев, Украина

Силовыми методами руководству Казахстана при поддержке российского контингента удалось подавить протесты и погромы в стране. Постепенно ситуация в мятежных областях Казахстана стабилизируется. Как сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, все здания акиматов (администраций), которые ранее захватили террористы, освобождены.

В стране начинает функционировать общественный транспорт, приступили к работе все коммунальные службы, восстанавливаются все системы жизнеобеспечения. Открыты для транспортного сообщения дороги республиканского значения.

По югу страны прокатилась волна погромов, направленных против властей и бизнеса. Конечно, такие события не проходят без нанесения ущерба как людям, так и объектам бизнеса. Предварительная сумма ущерба, нанесенного прошедшими беспорядками в Казахстане, составляет до 212 миллионов долларов. В десяти особенно пострадавших областях насчитывается 1 181 пострадавший субъект бизнеса и 1 351 объект, в том числе только в Алма-Ате - 935 субъектов и 1 091 объект.

Всего же в ходе событий в Казахстане пострадали более 1,3 тысяч человек, погибли 16 силовиков и трое детей.

Кроме того, имеются данные о том, что в Казахстане были арестованы более 5 000 человек, подозреваемых в совершении убийств, насилия и хулиганских нападениях. В ходе дальнейшего расследования число арестованных будет расти.