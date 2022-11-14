На саммите G20 лаврова доставили в больницу - власти Индонезии

"Мы тут с сергеем викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в Телеграм-канале.