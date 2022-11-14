На саммите G20 лаврова доставили в больницу - власти Индонезии

Глава МИД россии сергей лавров был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем, возникших после его прибытия на саммит G20 на Бали.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти Индонезии.
Три индонезийские правительственные и медицинские чиновники сообщили агентству, что российский дипломат попал в больницу на Бали. Два человека сказали, что лавров лечился от сердечной болезни.
Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар. Связаться с представителями российского посольства для получения комментариев не удалось.
Пресс-секретарь МИД рф мария захарова опровергла информацию о болезни лаврова.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти Индонезии.
Три индонезийские правительственные и медицинские чиновники сообщили агентству, что российский дипломат попал в больницу на Бали. Два человека сказали, что лавров лечился от сердечной болезни.
Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар. Связаться с представителями российского посольства для получения комментариев не удалось.
Пресс-секретарь МИД рф мария захарова опровергла информацию о болезни лаврова.
Лавров является высшим российским официальным лицом на саммите G20, который начинается во вторник. Президент рф владимир путин отказался от участия из-за критики со стороны мировых лидеров относительно вторжения в Украину.
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