На саммите G20 лаврова доставили в больницу - власти Индонезии

12:36 14 ноября Киев, Украина

Глава МИД россии сергей лавров был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем, возникших после его прибытия на саммит G20 на Бали.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти Индонезии.

Три индонезийские правительственные и медицинские чиновники сообщили агентству, что российский дипломат попал в больницу на Бали. Два человека сказали, что лавров лечился от сердечной болезни.

Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар. Связаться с представителями российского посольства для получения комментариев не удалось.

Пресс-секретарь МИД рф мария захарова опровергла информацию о болезни лаврова.
 
"Мы тут с сергеем викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в Телеграм-канале.

Лавров является высшим российским официальным лицом на саммите G20, который начинается во вторник. Президент рф владимир путин отказался от участия из-за критики со стороны мировых лидеров относительно вторжения в Украину.