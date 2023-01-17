На румынском пляже обнаружили ракету российского ЗРК "Панцирь-С1"

08:53 17 января Киев, Украина

В Румынии в уезде Констанца на пляже обнаружили двигатель ракеты. В Генеральном штабе Военно-морских сил Румынии сообщили , что двигатель ракеты, вынесшегося на побережье Черного моря страны, является частью ракеты зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" производства рф.



В Генштабе Румынии отметили, что найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов и предполагают, что он упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вымыло на румынское побережье.



В Генштабе Румынии не исключают, что морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или другие прибрежные страны.