На рассмотрение ЕС подано предложение об отключении РФ от SWIFT
21:18 25 Август Киев, Украина
На заседании комитета Европарламента, представитель Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил добавить в существующий список санкций, против Российской Федерации за интервенцию в Беларусь
, пункт об отключении РФ от SWIFT.
“Россия пока не осуществляет военное вмешательство. Но сейчас на наших глазах происходит вмешательство гибридным путем. Россия захватила государственное телевидение, предоставила свои силы специального назначения и военных советников.
Это небольшая цена для России, чем осуществить прямую военную интервенцию. Мы должны действовать таким образом, чтобы повысить цену для России по ее дальнейшему вмешательству и предотвратить его. Необходимо ввести санкции в отношении России за такое вмешательство в Беларуси”, – заявил польский политик.
Среди конкретных мероприятий он предложил отключить РФ от системы межбанковской коммуникации SWIFT.
ЕС должен согласовать и утвердить санкционный список должностных лиц в Беларуси на следующей неделе.
Стоит добавить, что 27 и 28 августа в Берлине состоится встреча глав МИД Евросоюза, где будут обсуждаться санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах в Беларуси.
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