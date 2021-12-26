На рассмотрение ЕС подано предложение об отключении РФ от SWIFT 

“Россия пока не осуществляет военное вмешательство. Но сейчас на наших глазах происходит вмешательство гибридным путем. Россия захватила государственное телевидение, предоставила свои силы специального назначения и военных советников.

Это небольшая цена для России, чем осуществить прямую военную интервенцию. Мы должны действовать таким образом, чтобы повысить цену для России по ее дальнейшему вмешательству и предотвратить его. Необходимо ввести санкции в отношении России за такое вмешательство в Беларуси”, – заявил польский политик.