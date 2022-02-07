На протяжении 2021 года были убиты 24 миротворца - ООН

06:34 07 Февраль Киев, Украина

По данным Организации Объединенных Наций, в 2021 году в результате преднамеренных нападений были убиты 24 миротворца ООН и один гражданский сотрудник Организации Объединенных Наций.

Двое из убитых миротворцев были женщинами, и восьмой год подряд Мали была самой опасной в мире с 19 убитыми миротворцами, заявил Постоянный комитет профсоюза по безопасности и независимости международной гражданской службы.

«В очередной раз сотрудники Организации Объединенных Наций, особенно «голубые каски», работающие в самых опасных местах мира, заплатили самую высокую цену», — заявил в пятницу президент Союза сотрудников ООН Айтор Арауз.

«Никто не был задержан и осужден за такие преступления», — сказал он. «Мы призываем правительства сделать все возможное для защиты персонала Организации Объединенных Наций и судебного преследования их убийц».

Восемь миротворцев, погибших в 2021 году, были из Того, четверо из Чада, трое из Кот-д'Ивуара, трое из Египта и по одному из Руанды, Бурунди, Конго, Габона, Малави и Марокко, сообщил Союз персонала. Один убитый мирный житель был из Конго.

За последние 11 лет общее число погибших составляет по меньшей мере 462 сотрудника Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала. Они убитых в результате преднамеренных нападений с применением самодельных взрывных устройств, реактивных гранат, артиллерийского огня, минометных выстрелов, наземных мин, засад, атак конвоев, нападения смертников.

Число погибших в прошлом году сопоставимо с 15 убийствами в 2020 году, 28 в 2019 году, 34 в 2018 году и 71 в 2017 году.