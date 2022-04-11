На президентское кресло в Кыргызстане претендуют 63 кандидата

09:28 16 ноября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана зарегистрировала 63 кандидата, претендующих на пост президента страны.

“Завершился первый этап избирательной кампании периода выдвижения кандидатур на должность президента Кыргызской Республики”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в Центральной избирательной комиссии Кыргызстана приняли документы от 65 кандидатов, однако две заявки были отозваны.