На президентское кресло в Кыргызстане претендуют 63 кандидата
09:28 16 ноября Киев, Украина
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана
зарегистрировала 63 кандидата, претендующих на пост президента страны.
“Завершился первый этап избирательной кампании периода выдвижения кандидатур на должность президента Кыргызской Республики”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом в Центральной избирательной комиссии Кыргызстана приняли документы от 65 кандидатов, однако две заявки были отозваны.
“Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина КР, 1 выдвинут политической партией.
Среди кандидатов 8 женщин, 55 мужчин”, — сообщили в ЦИК Кыргызстана.
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