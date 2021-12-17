На президентских выборах в Беларуси военный порядок

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Процесс голосования омрачен задержаниями членов оппозиционного движения. Накануне, по сообщеню Анны Красулиной - пресс-секретаря кандидата Тихановской, были арестованы несколько сотрудников ее избирательного штаба.
По словам Красулиной, к утру дня голосования задержаны начальник штаба Мария Мороз, доверенные лица Тихановской Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук. При этом Смоленчук получил 15 суток ареста.
Соратник Тихановской в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, а Павел Мельковский в Гродно осужден на пять суток, при этом изъят его автомобиль со 100 тысячами листовок, сообщила далее Красулина.
Задержанного члена штаба Антона Сташевского доставили в Следственный комитет. Информации о том, что происходит с остальными задержанными, у штаба нет, добавила она.
Задержания происходят и в Гомельской области, сообщила DW активистка, cторонница бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Елена Давыдова. По ее словам, она проводила со сторонниками Тихановской согласованные митинги в городах Гомельской области.
По словам Давыдовой, в день выборов с 7 утра около ее дома дежурят пять силовиков, обещающих взломать дверь.
В соцсетях сообщают, что в день голосования за нового президента Беларуси, на окраинах Минска появились КПП военных, которые снимают и досматривают машины всех въезжающих.
Один из авторов видео утверждает, что пока военные проверяют документы, специалисты, которые сидят в легковом авто, снимают все происходящее на камеру.
Также примечательно, что на избирательных участках сформировались беспрецендетные для Беларуси очереди, в том числе молодежи.
Тем временем, ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку в них приняли участие более 50 процентов избирателей. Сообщалось, что за пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7 процента избирателей.
Ранее стало известно, что в Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.
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