На президентских выборах в Беларуси военный порядок

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Процесс голосования омрачен задержаниями членов оппозиционного движения. Накануне, по сообщеню Анны Красулиной - пресс-секретаря кандидата Тихановской, были арестованы несколько сотрудников ее избирательного штаба.

По словам Красулиной, к утру дня голосования задержаны начальник штаба Мария Мороз, доверенные лица Тихановской Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук. При этом Смоленчук получил 15 суток ареста.

Соратник Тихановской в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, а Павел Мельковский в Гродно осужден на пять суток, при этом изъят его автомобиль со 100 тысячами листовок, сообщила далее Красулина.

Задержанного члена штаба Антона Сташевского доставили в Следственный комитет. Информации о том, что происходит с остальными задержанными, у штаба нет, добавила она.

Задержания происходят и в Гомельской области, сообщила DW активистка, cторонница бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Елена Давыдова. По ее словам, она проводила со сторонниками Тихановской согласованные митинги в городах Гомельской области.

"Из восьми человек на свободе осталась только я. Двое успели скрыться, пятерых арестовали, из них трое - доверенные лица Светланы Тихановской", - рассказала она.

По словам Давыдовой, в день выборов с 7 утра около ее дома дежурят пять силовиков, обещающих взломать дверь.

"Всех независимых наблюдателей выгоняют с избирательных участков, составляют протоколы. На них комиссия лжесвидетельствует, обвиняя в хулиганстве. Листки для голосования тем, кто с белой лентой на запястье, выдают с пометкой ручкой или не подписанным членами комиссии, чтобы потом признать его недействительным", - заявила Елена Давыдова.

В соцсетях сообщают, что в день голосования за нового президента Беларуси, на окраинах Минска появились КПП военных, которые снимают и досматривают машины всех въезжающих.

"На въездах в Минск автомобили досматривают военные. По информации местных жителей, на трассах, ведущих в город, появились КПП, на которых выборочно останавливают машины и проверяют документы", - говорится в сообщении на странице Подъем в Telegram.

Один из авторов видео утверждает, что пока военные проверяют документы, специалисты, которые сидят в легковом авто, снимают все происходящее на камеру.

Также примечательно, что на избирательных участках сформировались беспрецендетные для Беларуси очереди, в том числе молодежи.

Тем временем, ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку в них приняли участие более 50 процентов избирателей. Сообщалось, что за пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7 процента избирателей.

Ранее стало известно, что в Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.