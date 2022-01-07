На предвыборную кампанию Трамп потратил более миллиарда долларов

06:20 02 Сентябрь Киев, Украина

Расходы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа на интернет-рекламу превысили рекордные 64,7 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованы во вторник, 1 августа, на сайте Google Transparency Report.



Отмечается, что команда Трампа, заказывая политическую рекламу в Google, видеохостинге YouTube и других сервисах, превзошла масштабы трат на эти цели экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, который добивался в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.