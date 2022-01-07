На предвыборную кампанию Трамп потратил более миллиарда долларов

Расходы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа на интернет-рекламу превысили рекордные 64,7 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованы во вторник, 1 августа, на сайте Google Transparency Report.
Отмечается, что команда Трампа, заказывая политическую рекламу в Google, видеохостинге YouTube и других сервисах, превзошла масштабы трат на эти цели экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, который добивался в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.
Отмечается, что команда Трампа, заказывая политическую рекламу в Google, видеохостинге YouTube и других сервисах, превзошла масштабы трат на эти цели экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, который добивался в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.
Так, с 31 мая 2018 года комитет действующего президента и его штаб израсходовали соответственно 37,23 миллиона долларов и 27,49 миллиона, что в сумме составляет 64,7 миллиона долларов - больше, чем Блумберг, потративший в 2020 году 62,19 милиона.
В то же время команда кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена потратила на рекламу на тех самих платформах почти вдвое меньшую сумму - 32,58 миллиона долларов.
Выборы в США состоятся 3 ноября. Главными конкурентами являются Дональд Трамп и Джо Байден.
На текущую предвыборную кампанию Трампа уже потрачено рекордную сумму - более миллиарда долларов.
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