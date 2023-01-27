На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение, убит начальник Службы безопасности

14:48 27 января Киев, Украина

27 января в 8:30 утра по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

Об этом сообщил МИД Азербайджана.

"Злоумышленник убил начальника Службы безопасности, открыв огонь по посту охраны из автоматического оружия марки Калашникова. Во время предотвращения нападения также пострадали два сотрудника охраны посольства. Их состояние удовлетворительное", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время ведется расследование этого нападения, добавили в МИДе страны.



Нападающим на посольство Азербайджана в Тегеране был 50-летний мужчина, передает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на иранские СМИ.



По предварительным данным следствия, мужчина подъехал к административному зданию на автомобиле Pride вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком.



Как сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими, полиция задержала нападающего, его допрос продолжается.

"Человек, открывший огонь, заявил, что сделал это из-за личных и семейных проблем", - сказал Рахими.

Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать посольство в Тегеране. Об этом начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в интервью TRT Haber.



В украинском МИД осудили нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил в Твиттер.