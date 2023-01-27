На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение, убит начальник Службы безопасности

27 января в 8:30 утра по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Об этом сообщил МИД Азербайджана.
В настоящее время ведется расследование этого нападения, добавили в МИДе страны.
Нападающим на посольство Азербайджана в Тегеране был 50-летний мужчина, передает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на иранские СМИ.
По предварительным данным следствия, мужчина подъехал к административному зданию на автомобиле Pride вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком.
Как сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими, полиция задержала нападающего, его допрос продолжается.
Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать посольство в Тегеране. Об этом начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в интервью TRT Haber.
В украинском МИД осудили нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил в Твиттер.
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