На польско-беларусской границе уже море безымянных могил – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выбросил в инфопространство истории об «ужасах» на польско-белорусской границе, а еще назвал себя родным братом Владимира Путина.
Еще несколько дней назад Лукашенко обвинял Литву в том, что та подбрасывает трупы людей в спальных мешках через границу, а уже сейчас в интервью «Риа Новости» заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Тела, мол, валяются в польских лесах, и их исподтишка хоронят неравнодушные поляки. По словам Лукашенко, официальная Варшава скрывает этот факт и не впускает на свою территорию ни журналистов, ни международных наблюдателей, которые могут оценивать ситуацию только с территории Беларуси.
В этом же интервью Лукашенко дал характеристику своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они больше, чем просто друзья. Они родные братья, которые одинаково видят этот мир.
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