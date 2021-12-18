На польско-беларусской границе уже море безымянных могил – Лукашенко

17:53 02 Декабрь Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выбросил в инфопространство истории об «ужасах» на польско-белорусской границе, а еще назвал себя родным братом Владимира Путина

Еще несколько дней назад Лукашенко обвинял Литву в том, что та подбрасывает трупы людей в спальных мешках через границу, а уже сейчас в интервью «Риа Новости» заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Тела, мол, валяются в польских лесах, и их исподтишка хоронят неравнодушные поляки. По словам Лукашенко, официальная Варшава скрывает этот факт и не впускает на свою территорию ни журналистов, ни международных наблюдателей, которые могут оценивать ситуацию только с территории Беларуси.

«Там в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власть. Они там же чрезвычайное положение ввели, туда никого не пускают. Умирают в польских лесах люди. Извините, валяются, трупы. И небезразличные поляки отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому действительно безымянные могилы”, – сообщил Лукашенко.

В этом же интервью Лукашенко дал характеристику своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они больше, чем просто друзья. Они родные братья, которые одинаково видят этот мир.