На польско-беларусской границе уже море безымянных могил – Лукашенко

17:53 02 Декабрь Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выбросил в инфопространство истории об «ужасах» на польско-белорусской границе, а еще назвал себя родным братом Владимира Путина.
 
Еще несколько дней назад Лукашенко обвинял Литву в том, что та подбрасывает трупы людей в спальных мешках через границу, а уже сейчас в интервью «Риа Новости» заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Тела, мол, валяются в польских лесах, и их исподтишка хоронят неравнодушные поляки. По словам Лукашенко, официальная Варшава скрывает этот факт и не впускает на свою территорию ни журналистов, ни международных наблюдателей, которые могут оценивать ситуацию только с территории Беларуси.
«Там в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власть. Они там же чрезвычайное положение ввели, туда никого не пускают. Умирают в польских лесах люди. Извините, валяются, трупы. И небезразличные поляки отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому действительно безымянные могилы”, – сообщил Лукашенко.
В этом же интервью Лукашенко дал характеристику своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они больше, чем просто друзья. Они родные братья, которые одинаково видят этот мир.
“Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, и это сейчас ярко проявилось, видим мир, основные проблемы одинаково. Мы видим одними глазами этот мир», – объяснил самопровозглашенный президент Беларуси.