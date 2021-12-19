На острове Ява в Индонезии внезапно проснулся вулкан Семеру: есть жертвы

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Еще не стихли страсти по вулкану на Канарах, как совершенно в другом месте земли проснулся другой вулкан. По сообщению агентства Reuters, вчера, 4 декабря, неожиданно началось извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. К небу поднялись горячие облака дыма и пепла.

Согласно результатам мониторинга вулканической активности, произошел выброс пепла на высоту 15 километров. Огромное темное облако накрыло остров. Люди в панике эвакуируются.

На данный момент известно об одном погибшем и 41 пострадавшем местном жителе - они получили ожоги разной степени. 35 человек госпитализированы.

В то же время устанавливается местонахождение еще нескольких десятков человек. Спасатели предполагают, что они были заблокированы в своих домах в результате извержения вулкана.

Как известно, Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число 130 активных вулканов на территории Индонезии. Предыдущее его извержение произошло в январе этого года. Тогда обошлось без пострадавших.

Ранее с острова в Италии эвакуировали треть населения из-за усиления вулканической активности. Ученые констатировали увеличение количества тяжелых газов, снижающих уровень кислорода в воздухе.