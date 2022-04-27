На острове Бали открыли Почетное консульство Украины

В город Денпасар на юге индонезийского острова Бали, открыли консульство Украины, почетным консулом стал Ниоман Астама.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Индонезии, в пятницу, 27 ноября.
Основными функциями почетного консульства Украины являются:
- защита в Республике Индонезия прав юридических лиц и граждан Украины в пределах, определенных международным правом;
- оказание им помощи и содействия;
- содействие развитию дружественных отношений, а также торговых, экономических, культурных и научных связей между Украиной и Индонезией.
При этом почетное консульство Украины не наделено полномочиями по совершению консульских действий.
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