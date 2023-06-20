На Оман и Иран обрушился мощный циклон, есть жертвы

Тропический циклон Шахин обрушился на Оман и Иран проливными дождями и скоростью ветра до 150 км/ч, 13 человек погибли.
Об этом сообщает BBC.
Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная аль-Батина. Еще четыре человека утонули или погибли в результате оползней.
Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная аль-Батина. Еще четыре человека утонули или погибли в результате оползней.
Вдоль северного побережья Омана произошло масштабное наводнение.
В Иране государственные СМИ сообщили, что были обнаружены тела двух рыбаков. Еще трое рыбаков пропали без вести.
Как сообщается, циклон повредил инфраструктуру Омана, включая электросети и дороги.
Отмечается, что штормы такой силы редко бывают на северном побережье Омана.
Власти заявили, что 369 мм дождя выпало на Эль-Хабура, к северо-западу от столицы Омана Маската, в то время как в самом Маскате выпало более 200 мм осадков.
Сильные ветры "Шахина" также вызвали волны до 10 метров вдоль побережья.
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