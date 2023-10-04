На незаконном НПЗ в Нигерии прогремел взрыв, не менее 37 человек погибли

10:40 04 октября Киев, Украина

В результате взрыва на нелегальной нефтеперерабатывающей станции в нигерийском штате Риверс погибли не менее 37 человек.

Об этом 4 октября сообщило агентство Анадола со ссылкой на местные СМИ.





Власти начали расследование инцидента. Отмечается, что взрыв произошел при незаконной переработке сырой нефти. Среди погибших в результате пожара – беременная женщина.Власти начали расследование инцидента.

В Нигерии действуют сотни нелегальных НПЗ. Выявленные запасы нефти страны составляют примерно 37 млрд баррелей, что соответствует 3,1 процента мировых запасов.



Нигерия, входящая в число 15 крупнейших стран мира по добыче сырой нефти, является 8-й страной с крупнейшими запасами в мире и 6-й по объему экспорта нефти.