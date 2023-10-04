На незаконном НПЗ в Нигерии прогремел взрыв, не менее 37 человек погибли

В результате взрыва на нелегальной нефтеперерабатывающей станции в нигерийском штате Риверс погибли не менее 37 человек.
Об этом 4 октября сообщило агентство Анадола со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что взрыв произошел при незаконной переработке сырой нефти. Среди погибших в результате пожара – беременная женщина.
Власти начали расследование инцидента.
Власти начали расследование инцидента.
В Нигерии действуют сотни нелегальных НПЗ. Выявленные запасы нефти страны составляют примерно 37 млрд баррелей, что соответствует 3,1 процента мировых запасов.
Нигерия, входящая в число 15 крупнейших стран мира по добыче сырой нефти, является 8-й страной с крупнейшими запасами в мире и 6-й по объему экспорта нефти.
Нигерия, входящая в число 15 крупнейших стран мира по добыче сырой нефти, является 8-й страной с крупнейшими запасами в мире и 6-й по объему экспорта нефти.
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