На многолюдном рынке в Ираке прогремел взрыв

08:18 20 июля Киев, Украина

В районе Мадинат-эс-Садр на окраине Багдада произошел теракт , смертница подорвалась посреди многолюдного рынка. По предварительным данным, 30 человек погибли, ещё 60 получили ранения.

Об этом сообщает AlArabiya.





Взрыв произошел, когда покупатели заполнили рынок, покупая продукты в преддверии исламского праздника Курбан-байрам. Сообщается, что взрыв устроила смертница, которая носила пояс со взрывчаткой.

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение, но организация ИГИЛ ранее взяла на себя ответственность за аналогичные атаки в регионе.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи приказал начать расследование.



Отмечается, что это уже третий раз в этом году, когда на рынке в густонаселенном районе взорвалась бомба.