На Лукашенко подали коллективный иск в Международный уголовный суд в Гааге

В Международный уголовный суд в Гааге подали иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, главу КГБ Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и других представителей силовых структур страны.
Об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко в своем телеграмм-канале.
В иске, который подал польский адвокат Томаш Вилински при поддержке правозащитников, Лукашенко и его приспешников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.
Среди заявителей – большое количество граждан Беларуси.
В то же время Латушко призвал демократическое мировое сообщество к более активным юридическим действиям, в частности, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.
Протесты в Беларуси начались после очередных выборов президента 9 августа 2020 года, когда тысячи людей отказались признавать победу Лукашенко из-за фальсификации. Большинство стран Европы и мира считает Лукашенко нелегитимным президентом. Власти Беларуси, которые сразу стали называть их "беспорядками", использовали для борьбы с гражданами слезоточивый газ и водометы. Давление на активистов, правозащитников и независимых журналистов не прекратилось и после спада волны протестов.
От репрессий в Беларуси, по данным правозащитников, пострадали десятки тысяч человек, сотни признали политзаключенными, среди которых и украинцы. По меньшей мере, шесть участников протестных акций, по данным ООН, пропали без вести.
Латушко стал одним из первых руководителей, открыто начавших поддерживать протесты. Во время масштабного протеста на площади Независимости в Минске 14 августа 2020 он выступил с речью, в которой призвал привлечь к ответственности силовиков за неоправданную жестокость к людям.
Уже 17 августа появилась информация о том, что Латушко был уволен с должности директора театра. С этим решением не согласились работники учреждения, которые поддержали своего руководителя и написали заявления на увольнение. Поддерживали эксдиректора и протестующие, собиравшиеся под зданием Национального академического театра имени Я. Купалы.
Угрозы Латушко стал получать после того, как стал членом Координационного совета оппозиции. 19 августа его дом облили красной и белой краской – цвета исторического флага Беларуси, который используют митингующие.
Оппозиционер был вынужден уехать из страны, сейчас живет в Польше. В Беларуси на него заведено несколько уголовных дел, в частности, его обвиняют в экстремизме, заговоре с целью захвата власти, покушении на акт терроризма, а также по статье о самовольном присвоении звания или власти должностного лица.
Об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко в своем телеграмм-канале.
В иске, который подал польский адвокат Томаш Вилински при поддержке правозащитников, Лукашенко и его приспешников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.
Среди заявителей – большое количество граждан Беларуси.
В то же время Латушко призвал демократическое мировое сообщество к более активным юридическим действиям, в частности, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.
Протесты в Беларуси начались после очередных выборов президента 9 августа 2020 года, когда тысячи людей отказались признавать победу Лукашенко из-за фальсификации. Большинство стран Европы и мира считает Лукашенко нелегитимным президентом. Власти Беларуси, которые сразу стали называть их "беспорядками", использовали для борьбы с гражданами слезоточивый газ и водометы. Давление на активистов, правозащитников и независимых журналистов не прекратилось и после спада волны протестов.
От репрессий в Беларуси, по данным правозащитников, пострадали десятки тысяч человек, сотни признали политзаключенными, среди которых и украинцы. По меньшей мере, шесть участников протестных акций, по данным ООН, пропали без вести.
Латушко стал одним из первых руководителей, открыто начавших поддерживать протесты. Во время масштабного протеста на площади Независимости в Минске 14 августа 2020 он выступил с речью, в которой призвал привлечь к ответственности силовиков за неоправданную жестокость к людям.
Уже 17 августа появилась информация о том, что Латушко был уволен с должности директора театра. С этим решением не согласились работники учреждения, которые поддержали своего руководителя и написали заявления на увольнение. Поддерживали эксдиректора и протестующие, собиравшиеся под зданием Национального академического театра имени Я. Купалы.
Угрозы Латушко стал получать после того, как стал членом Координационного совета оппозиции. 19 августа его дом облили красной и белой краской – цвета исторического флага Беларуси, который используют митингующие.
Оппозиционер был вынужден уехать из страны, сейчас живет в Польше. В Беларуси на него заведено несколько уголовных дел, в частности, его обвиняют в экстремизме, заговоре с целью захвата власти, покушении на акт терроризма, а также по статье о самовольном присвоении звания или власти должностного лица.
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