На лодочном параде в поддержку Трампа затонули катера

Неожиданным курьезом обернулся лодочный парад, организованный в штате Техас для поддержки Дональда Трампа на грядущих президентских выборах. По неизвестной причине часть «поддержки» в буквальном смысле ушла на дно. По сообщению телеканала Fox News, который вел прямую трансляцию события, затонули несколько катеров.

Отмечается, что в параде приняли участие несколько сотен плавсредств. По какой причине затонули некоторые из них - пока неизвестно. При этом аналогичные мероприятия прошли по всей стране.

"Нам поступило сразу несколько сообщений о катерах, которые терпят бедствие, и часть из них затонула", - заявили правоохранители.

По данным полиции, парад начался в 11:30 по местному времени (19:30 по Киеву), а в 12:15 начали поступать первые звонки в службу экстренной помощи.

При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, всеобщие американские выборы пройдут 3 ноября. Главными кандидатами на пост президента являются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и вице-президент при Бараке Обаме, демократ Джо Байден.

Как сообщалось, расходы предвыборного штаба Трампа на интернет-рекламу превысили 64,7 миллиона долларов, тогда как Байден потратил вдвое меньше - 32,58 миллиона долларов.