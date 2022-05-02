На Кубе от коронавируса скончались сразу шесть генералов

11:45 30 июля Киев, Украина

На Кубе в течение 10 дней, якобы по причине осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть авторитетных генералов.

Об этом сообщает в пятницу, 30 июля, Сегодня.



Шестеро высокопоставленных военных умерли в течение 10 дней, каждый из них – соратник Фиделя Кастро и герой Кубинской революции. Официальная Гавана заявляет, что они стали жертвами пандемии коронавируса, которая сегодня бушует на острове.



Издание собрало мнение нескольких политологов по этому поводу, которые усомнились в естественной смерти военных.



"Указывается, что генералы заболели COVID-19 после совместной встречи, общего собрания, которое проходило из-за начавшихся на Кубе активных протестов", – объясняет политолог-международник Кирилл Барашков.



Все умершие были старше 70 лет, и можно было бы предположить, что они действительно умерли вследствие мировой пандемии. Однако сомнения возникают потому, что все кубинские силовики привиты от коронавируса – вакцину для них закупили в первую очередь.



"Более чем уверен, что указанные генералы были вакцинированы и имели доступ к медицинскому обеспечению и могли пользоваться всеми благами спецраспределителей специальных клиник. Смерть сразу нескольких известных генералов указывает на то, что политическое руководство, или кто-то, кто подыгрывает руководству, убрал вероятных фондистов, тех, кто мог выступить против действующего президента", – считает политолог Виталий Кулик.



Эксперты утверждают, кресло под действующим президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем шатается, а мертвые генералы пользовались уважением у кубинцев и могли возглавить военный переворот. Поэтому подозревают, что президент, пытаясь удержать власть, устроил чистку кадров, что уже не раз происходило в истории страны с момента революции Фиделя Кастро.



Напомним, на Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие требовали, чтобы приезжающим на Кубу было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин. По данным США, эти протесты стали самыми массовыми на Кубе почти за 30 лет.